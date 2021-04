Nieuw skatepark in Boechout: "Huidige park voldoet niet meer aan de noden van de skaters"

De laatste maanden bleek skaten aan populariteit te winnen in de gemeente. "Het afgelopen jaar is het skatepark ontzettend veel gebruikt geweest. De coronacrisis zit daar voor iets tussen natuurlijk. Maar het huidige skatepark is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van skaters. Daarom gaan we een nieuw, modern park zetten. De bedoeling is dat inwoners zelf bepalen hoe het nieuwe skatepark er zal uitzien."