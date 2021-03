Nieuw zwembad Aalst na stevige vertraging open in oktober: “We hebben veel tegenslag gehad”

In de herfst van 2021 gaat het nieuwe zwembad van Aalst open, dat is een pak later dan de geplande deadline 30 juni. Het stadsbestuur is opgelucht, want het kreeg al heel wat tegenslagen te verwerken, en nu is er eindelijk een zekere einddatum voor de werken. De bouw van het nieuwe zwembad liep al in de beginfase fout toen bleek dat de bodem vervuild was. De terreinen moesten gesaneerd worden, wat voor het nodige oponthoud zorgde. Net dan brak de coronacrisis in alle hevigheid los.