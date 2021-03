Nieuwe dieet-app UZ Leuven blijkt efficiënter dan medicatie bij prikkelbare darm

De studie volgde 470 patiënten die voor de eerste keer naar de huisarts gingen met symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom. De helft van de patiënten kreeg een behandeling in de vorm van een vereenvoudigd laag-fodmapdieet, dat bepaalde voedingsgroepen afbouwt of uitsluit. Dat dieet konden ze volgen via een app die ontwikkeld is door de diëtisten van het UZ Leuven. De andere helft van de patiënten kreeg een behandeling met de klassieke geneesmiddelen voor prikkelbaredarmsyndroom, de zogenoemde spasmolytica.

Na een eerste opvolgbezoek bij de huisarts acht weken later bleek dat zowel het dieet als de medicatie goede resultaten gaven. Maar het dieet scoorde beter dan de geneesmiddelen: met medicatie zag 62 procent van de mensen na acht weken de symptomen verminderen of verdwijnen, met het dieet was dat 71 procent. Na zes maanden bleken bijna alle patiënten gemotiveerd om de behandeling verder te zetten, zowel met de medicatie, 82 procent, als met het dieet, 91 procent.

"We zijn zelf verrast door de goede resultaten", zei professor dokter Jan Tack, gastro-enteroloog in het UZ Leuven "Het is de eerste keer dat er zo’n grote studie over het prikkelbaredarmsyndroom liep via de huisarts. Het laag-fodmapdieet bestaat al langer bij gespecialiseerde diëtisten, maar was niet toegankelijk voor een breed publiek. We maakten een app die zo eenvoudig is, dat iedereen hem zonder uitleg kan gebruiken. Bijna alle patiënten die het dieet volgden in het kader van de studie, bleven het ook na afloop van de studie gebruiken."