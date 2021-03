Ninove verzamelt herinneringen aan corona in tijdscapsule: “We maken ze pas over 20 jaar opnieuw open”

Aan het oude belastingskantoor in Ninove, dat nu dienst doet als vaccinatiecentrum, komt er een grote postbus in de vorm van een luciferdoos. “Het is een verwijzing naar het verleden van onze stad, een eeuw geleden was Ninove dé belangrijkste luciferproducent van het land”, vertelt schepen Henri Evenepoel. In de postbus zullen mensen die net een coronaprik gekregen hebben een postkaart kunnen achterlaten met daarop een persoonlijke boodschap.