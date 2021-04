NMBS gaat reizigers verwittigen als het te druk wordt in de treinen richting kust

Gouverneur Carl Decaluwé en de burgemeesters van Oostende en Blankenberge, die een rechtstreekse treinverbinding hebben met het binnenland, kaartten het probleem al een paar keer aan bij de NMBS. Op warme dagen en in de vakantie was het vaak erg druk op de treinen van en naar de kust. De NMBS heeft nu beloofd om in te grijpen. Als het te druk wordt, gaan ze via de app reizigers afraden om met de trein te komen. De NMBS bekijkt ook of ze een sms-alert kunnen installeren om mensen te verwittigen als het in de treinen te druk wordt. "Zo kunnen we de toeristen laten weten dat ze misschien beter een latere trein terug naar huis nemen", zegt Decaluwé.