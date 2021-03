Unieke inkijk bij geheime dienst die technische snufjes voor politie maakt: "Zelfs collega's mogen  materiaal niet zien"

Maar de technische snufjes zijn maar een deel van het werk van de NTSU. De dienst luistert ook gesprekken af tussen verdachten - telefonisch of in levenden lijve, identificeert hen en kan hen live volgen. Dat zien we op een groot computerscherm dat aan de muur hangt. Ook op dat gebied is de technologie enorm geëvolueerd, zegt teamleider Corriat: "Toen onze dienst ontstond, in de jaren negentig, wisten we gemakkelijk waar een verdachte zich bevond als hij telefoneerde: aan de vaste telefoon waarmee hij belde. Toen was er de RTT en later Belgacom, nu leven we in de wereld van 4G en 5G, telefoneren via internet, ..."