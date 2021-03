De Vadder over onderwijsdiscussie na Overlegcomité: "Dit ondermijnt de enige mogelijkheid om beslissingen te nemen" 

Op het Overlegcomité gisteren werd dan toch drastischer geschakeld onder druk van de stijgende ziekenhuisopnames: volgende week is er geen contactonderwijs in het lager en secundair, alle lessen worden er opgeschort. In Vlaanderen werd dat - na enige verwarring - ingevuld als een week extra paasvakantie (In Franstalig België krijgen de tweede en derde graad secundair overigens wel afstandsonderwijs komende week).

Gesloten scholen dus. Volgens viroloog Steven Van Gucht niet meteen wat experts hadden aanbevolen en bovendien een beslissing die duidelijk dik tegen de zin van Vlaams minister van Onderwijs Weyts was. Na de persconferentie van het Overlegcomité fulmineerde hij: "De IKEA open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving".

Een opvallend harde reactie op een maatregel die nochtans mee goedgekeurd werd door de Vlaamse regering binnen het Overlegcomité. "Een zeer perfide mechanisme", noemt VRT-Wetstraatjournalist Ivan De Vadder het. "Of Ben Weyts het nu leuk vindt of niet, de Vlaamse regering heeft dit samen met alle andere regeringen mee goedgekeurd in een compromis op het Overlegcomité. Dan snap ik niet waarom je achteraf buitenkomt en zegt dat je er niet mee akkoord gaat." Overigens, ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet zich kritisch uit na het Overlegcomité.