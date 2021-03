Ook kleuterjuffen voelen zich onveilig: "Dagelijks in aanraking met snot en uitwerpselen van kleuters"

Een ander verhaal is te horen bij Marieleen Verhulst die in de buitenschoolse opvang in Lummen werkt. "Wij zijn nog geen dag gesloten geweest," vertelt ze in Start Je Dag bij Radio 2 Limburg. "Daar zijn ook heel wat collega's gefrustreerd over want de scholen gaan dicht en bij ons komen alle kinderen samen, zowel kleuters als lagere schoolkinderen. Waar zit de logica dan? Het zou veiliger zijn om alles te sluiten. We begrijpen uiteraard wel dat er kinderopvang moet zijn, want niet alle ouders kunnen hun kinderen thuis opvangen, maar er zouden veiligheidsmaatregelen moeten komen. De meeste collega's zijn bang en hebben ook risicopatiënten in de familie. Ik ben zelf grootmoeder en mag mijn kleinkinderen niet zien, maar zit hier wel dagelijks tussen andere kinderen."