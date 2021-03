Nu ook onderzoek naar eigendomsfraude bij Oostendse sociale woningen

Begin deze week raakte bekend dat 25 gezinnen uit Lier, in de provincie Antwerpen, uit hun sociale huurwoning moeten omdat ze een huis hebben in Turkije, Polen of Marokko. Sociale woningen zijn bedoeld voor wie het financieel moeilijk heeft. Mensen die in het buitenland nog een huis of een stuk grond bezitten, hebben geen recht op een sociale woning. Zij riskeren een boete.

Door het initiatief van de Vlaamse Overheid om dergelijke praktijken verder te onderzoeken, kan de huisvestingsmaatschappij nu kijken of die vermoedens in Oostende ook kloppen, zegt Goekint. “Het is voor ons heel interessant om daarop in te gaan, omdat het natuurlijk altijd van het allergrootste belang moet zijn dat we die woningen geven aan mensen die het vandaag echt nodig hebben.”