Slaapwandelend stappen we controlemaatschappij in: beschermen we iedereen met de huidige technologie? 

Dit creëert een machtsonevenwicht waarbij veiligheid en privacy enkel voor een bepaald geprivilegieerd deel van de bevolking wordt gegarandeerd. Het wordt tijd dat het veiligheidsbeleid grondig geëvalueerd wordt met een democratische en inclusiviteitstoets, waarbij er nagegaan wordt of het nodig is om belastinggeld te investeren in surveillance. Zoals Burssens, Pleysier en Dewaele terecht pleiten in een recente opinie in De Standaard, dat ”steevast kiezen voor veiligheidstechnologieën, wijst op een gebrek aan inzicht, creativiteit en motivatie om na te denken over hoe je aan de wortels van problemen kunt werken."

Zou technologie niet op een andere manier ingezet kunnen worden als het veiligheidsbeleid uit zou gaan van de diverse noden in de samenleving? Kunnen we het veiligheidsbeleid niet herdenken op een positieve, democratische en empathische manier waarbij de diversiteit in de samenleving weerspiegeld wordt in het beleid en er rekening gehouden wordt met de onveiligheidsgevoelens en de rechten van iedereen? Waarbij het beleid zich richt op het voorkomen van oorzaken van onveiligheidsgevoelens en criminaliteit.