Ouders hebben geen begrip voor de maatregelen op school volgende week

Aan de schoolpoort van de vrije basisschool in As bleek vanmorgen dat heel wat ouders met de handen in het haar zitten over de opvang van hun kinderen nu de paasvakantie een week vroeger begint. "Ik heb drie kinderen, de oudste in het derde jaar secundair, de tweede in het tweede leerjaar en de jongste in de tweede kleuterklas. Ik ga mijn werkloosheid wegens corona moeten aanvragen, anders is het niet haalbaar. Dat betekent een inkomensverlies van 30-40 %. Dat is voor mij ook niet evident, maar wat moet ik doen?", zegt een alleenstaande mama. "Ik ben kwaad, hobby's mogen, winkels mogen open blijven, wij mogen gaan werken maar de kinderen mogen niet naar school. Mijn kleuter gaat alleszins niet naar school, als de andere twee een risico zijn, dan is hij dat zeker ook. Ik merk ook - zeker aan mijn oudste - dat hij achterstand aan het oplopen is. Zijn punten zijn in één trimester enorm gezakt. Ze krijgen dat nooit meer ingehaald."