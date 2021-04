Overbodige drukte aan tuincentra en recyclageparken want die blijven gewoon open

Tuincentra worden beschouwd als essentiële zaken, want ook vorig jaar bleek dat er bij veel mensen een behoefte bestond om in de tuin te zitten en er bezig te zijn. Toch was bij heel wat mensen twijfel gerezen. Zo was het erg druk in het Genker Plantencentrum in Genk waar Bart Hiemeleers en zijn medewerkers ook na het overlegcomité nog overspoeld werden met vragen. "Maar eigenlijk is er niets veranderd voor de essentiële winkels. Daar vallen niet alleen de voedingszaken en apothekers onder maar bijvoorbeeld ook de boekhandels, doe-het-zelf-zaken en plantencentra. Wij mogen gewoon verder doen met de maatregelen die we al hanteren. Maar toch moeten we de mensen blijven uitleggen dat we ook de komende vier weken gewoon openblijven. En dat is maar goed ook, want de lente is een erg drukke periode om planten en bloemen in de tuin te zetten," zegt zaakvoerder Bart Hiemeleers.