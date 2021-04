Politie en parket Oost-Vlaanderen starten werkgroep tegen phishing: preventief en repressief

“Het probleem van phishing wordt niet alleen groter, het wordt ook alsmaar professioneler”, zegt Willocx. “Vroeger moesten de oplichters nog zelf een website aanmaken om ermee te beginnen. Maar de laatste jaren kunnen ze die op het internet gewoon kopen. Ze vragen op het dark web een website om de één of andere bank te kunnen nabootsen. Het dark web is een ‘onzichtbaar’ deel van het internet, dat je alleen vindt via een speciale browser, zoals Tor (The Onion Router). Daarom zien de mails die de oplichters sturen er redelijk betrouwbaar uit, en zullen mensen makkelijker op een link klikken. Maar met de werkgroep zullen we mogelijke slachtoffers nu nog beter kunnen sensibiliseren. We kunnen hen leren waarop ze moeten letten, hoe voorzichtig ze moeten zijn met links in een mail. Want een link is link. Hij kan verdacht zijn. Wie toch zou willen ingaan op zo’n mail, kunnen we proberen te ontraden dat te doen. Het is beter rechtstreeks naar de webiste van je bank te gaan, of naar het kantoor natuurlijk.”