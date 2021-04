Politiehonden krijgen opleiding in Atomium

De honden van de hondenbrigade trainen samen met hun baasjes in het Atomium. Hun opleidingscomplex is al jaren gevestigd in de groene zone rondom het monument. Maar in het Atomium zelf werken, gebeurt normaal gezien nooit.

"Na hun basisopleiding van 15 weken, moeten de honden en hun begeleiders oefenen op hoe ze zich in bepaalde situaties moeten gedragen", vertelt Luc Huysmans, hoofd van de hondenbrigade van de zone Brussel Hoofdstad Elsene. "Omdat de dieren ons opleidingscentrum natuurlijk al snel erg goed kennen gaan we geregeld ook op andere plaatsen trainen. En een plaats als het Atomium is er eentje waar we anders amper zouden komen. "