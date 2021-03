Premier trotseert kritiek in Kamer: "Overleg belangrijk, maar ook afspraken nakomen en beslissingen verdedigen"

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft in de Kamer de nieuwe verstrengingen verdedigd die de verspreiding van het coronavirus moeten indijken. Hij zegt de ontgoocheling over de zogenoemde "paaspauze" te begrijpen, maar had vooral een niet mis te verstane boodschap voor politici met verantwoordelijkheid die de beslissingen van het Overlegcomité van gisteren publiekelijk zijn afgevallen. Ook verschillende fractieleiders van de meerderheidspartijen staken hun ongenoegen over het optreden van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez niet onder stoelen of banken.