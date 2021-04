Provincie Vlaams-Brabant helpt getroffen verblijfstoerisme

De logies die nog wel open zijn hebben het erg moeilijk. Dat bevestigt Greet D' hooghe van B&B De Meren in Langdorp bij Aarschot. "Het is erg kalm, en dat is jammer want het is nu lente en de bloesems staan op de bomen. Maar de coronaregels zijn streng. Zo moeten mensen op hun kamer eten. Dat is natuurlijk niet leuk", vertelt Greet. Ze kijkt nu vooral uit naar de zomer. "Als het vaccineren goed opschiet en het weer meevalt, kunnen we nog een mooie zomer beleven. Dat de provincie ons een duwtje in de rug geeft met de subsidies, is mooi meegenomen", besluit Greet.