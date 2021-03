Avonturier blikt terug op zeeziekte bij poging oceaan over te roeien: "Knuffel iedere avond mijn emmer Wilson"

Roeier Jelle Veyt uit Dendermonde heeft een filmpje gepost op sociale media over... een emmer. Het filmpje is gemaakt tijdens Veyts poging om de Atlantische oceaan over te roeien. Dat lukte niet omdat hij extreem zeeziek werd en bleef. In het filmpje heeft Veyt het nu over een extra bemanningslid, Wilson. Dat is de groene emmer die zijn beste kameraad bleek tijdens de zeeziekteperiode.