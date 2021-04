Roeselaarse wielertoeristen ontgoocheld over strengere maatregelen: “Als club met vier fietsen is heel moeilijk”

Vanaf zaterdag verkleint de groep mensen weer die je buiten op afstand mag zien. We mogen dan niet meer met tien afspreken buiten, maar met vier. Dat betekent dat volwassenen ook maar met vier buiten mogen sporten. Dat is een streep door de rekening van veel wielertoeristen, die graag in groep de weg op gaan. “Op deze manier kan je moeilijk nog een clubwerking gaan uitbouwen. Als club gaan fietsen met vier personen is heel moeilijk”, zegt voorzitter van Roeselaarse wielerclub KSWB, Tom De Prêtre.



De wielerclub zoekt ondertussen creatieve oplossingen om zijn dertig leden toch tevreden te houden. “In de paasvakantie organiseren we een eigen koersrit, die we over een hele week gaan spreiden. Dan kunnen mensen zelf bepalen wanneer ze die route gaan rijden en op welk tempo ze dat gaan doen. Zo blijft er voor hen nog steeds een aanbod om te fietsen.”