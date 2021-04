Roze afvalzak verdwijnt op 1 april: "Wie de zak daarna nog gebruikt, riskeert een boete"

De roze afvalzak verdwijnt uit de omloop en is nog maar tot 1 april geldig. Sinds dit jaar mag 95 procent van het plastic afval in de nieuwe blauwe zak, waardoor de roze zak overbodig wordt. "Wie nog roze zakken heeft, gebruikt die de komende week best allemaal op", zegt Filip Van Assche van afvalophaler IVAREM, dat het afval ophaalt in de regio Mechelen-Lier.