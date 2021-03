Sanitaire crisis: Sint-Truiden zorgt met een openbaar toilet voor een oplossing als de nood hoog is

“Is dat open nu? Wat kost dat? O ja, hier staat het: een halve euro”. Pauly bekijkt samen met Gerty het nieuwe openbaar toilet in Sint-Truiden. “Ik heb geen geld bij, kan dat ook met een bankkaart?” Praktische vragen waar over is nagedacht in Sint-Truiden, want er kan inderdaad met een bankkaart betaald worden. Plassen met een bankkaart in de hand, dit is mogelijk anno 2021. “Het is nog groot ook, maar da’s ook waarschijnlijk voor mensen met een handicap”, zegt Pauly. “Het is hier toch niet nat of vuil, ik denk niet dat het al vaak gebruikt is.”