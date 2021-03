Vastgelopen containerschip op Suezkanaal lostrekken kan weken duren: "Incident komt ook op slecht moment"

Het Suezkanaal in Egypte is nog altijd volledig versperd door een gigantisch containerschip er dinsdagochtend is vastgelopen. Verschillende sleepboten proberen het 400 meter lange schip los te wrikken, maar dat is een "extreem moeilijk" werk dat dagen, misschien zelfs weken zou kunnen duren. Het incident komt op een slecht moment, want door de coronacrisis was er al een grote achterstand om goederen vanuit Azië naar Europa te krijgen.