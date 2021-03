Zitten er echt een half miljoen vaccins ongebruikt in onze vriezers? En kan de vaccinatie echt niet versneld worden? 

"230.000 vaccins hebben intussen al wel een bestemming gekregen maar zijn officieel in transitie. Dat betekent dat ze onderweg zijn naar een vaccinatiecentrum of ziekenhuis, of nog wachten op transport. 176.000 vaccins hebben we nog maar net deze week gekregen en hebben we nog niet kunnen inplannen. De overige bewaren we omdat ze bedoeld zijn om als tweede dosis toe te dienen. Als je de optelsom maakt, kun je moeilijk beweren dat er vaccins ongebruikt in de vriezer blijven liggen. Elk vaccin krijgt uiteindelijk een bestemming."