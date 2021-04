Staden onthult eigen "tutjesboom",  kinderen kunnen daar hun fopspeen hangen die ze niet meer gebruiken

De schepen is tevreden dat de boom belangstelling opwekt: "We hebben er ook een bordje bijgezet met uitleg. Die staat hier nu een halve dag, en er hangen nu toch al een paar "tutjes" aan de boom, dus het opzet lijkt geslaagd. Eens ze hun fopspeen aan de boom hangen, zijn ze er ook meteen van af."

Het idee om een "tutjesboom" te ontwerpen kwam niet van de gemeente zelf. "We kregen de tip van een vader hier in Staden. In samenwerking met het Huis van het kind, hebben we dan ook lijntjes gehangen aan de boom om de "tutjes" aan te hangen", aldus Verhaeghe.