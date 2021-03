Campagne "Sterker dan corona" focust op onze kracht om samen crisis door te komen, Kim Gevaert is ambassadrice 

Gevaert benadrukt dat we best trots mogen zijn op onszelf voor de manier waarop we met de coronacrisis omgaan. "Die verhalen moeten we vertellen en delen, om kracht te putten uit elkaars ervaringen en elkaar te steunen. Samen komen we er wel."

Motivatie is volgens Gevaert "iets waar we allemaal samen aan moeten bouwen". "Een jaar geleden dachten we dat corona niet zo lang zou duren. Even sprinten en op de tanden bijten, en dan is het voorbij. En toch lopen we nu een marathon. Ik ben ervan overtuigd dat we die allemaal samen kunnen uitlopen. Want wij zijn sterker dan het virus.”