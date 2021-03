Ook Antwerpse haven vreest hinder door geblokkeerd Suezkanaal: "Pieken in alle Europese havens na heropening"

Een containerschip van 400 meter lang ligt momenteel dwars in het Suezkanaal in Egypte. Dat is een bijzonder belangrijke verbinding tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee, tussen Europa enerzijds en Afrika en Azië anderzijds. Er kan geen enkel schip langs en langs beide zijden liggen er al tientallen te wachten.

"Die schepen gaan dus, als de problemen opgelost zijn, allemaal met vertraging de West-Europese havens aandoen. Dat zal ook daar tot opstoppingen leiden", zegt Annick De Ridder. "Bovendien heeft het ook een gevolg voor het terugbrengen van lege containers naar Azië. Er zal dus vermoedelijk impact zijn, maar het is nog te vroeg om te zeggen hoe groot die zal zijn."

Er wordt verwacht dat de hinder in het Suezkanaal nog enkele dagen kan duren.