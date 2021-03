Tonnen CO2 dreigen vrij te komen door uitdroging De Zegge in Geel

Hoewel het voor De Zegge ruim vijf na twaalf is , ziet conservator Bert Veris een aantal oplossingen. "We kunnen de landbouwpolders opnieuw onder water zetten. Daarmee wil ik allesbehalve zeggen dat de boeren moeten verdwijnen. Ze kunnen overschakelen op natte teelten zoals veenmossen of lisdoddes voor isolatieplaten. Maar er zijn nog andere mogelijkheden. In Nederland is bewezen dat het verdienmodel van dat soort landbouw drie keer rendabeler is dan de klassieke melkveehouderij."

Een andere mogelijkheid is volgens Veris om het natuurgebeid uit te breiden. "Creëer opnieuw een echt Geels Gebroekt langs de Kleine Nete. Een natuurlijk overstromingsgebied dat kan dienen als buffer bij hevige regenval. Zo vermijd je dat huizen en wijken in Herentals of Lier onder water lopen. Zo'n bufferbekken met trage inspijpeling in de bodem kan ook helpen voor de grondwatervoorziening die de laatste jaren problematisch is."