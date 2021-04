Veiligheidszone voor probleemjongeren in Buggenhout na verschillende incidenten: “We lachen er niet meer mee”

Het is het gemeentebestuur nu menens. “We gaan van de middag tot middernacht doorgedreven controleren”, zegt Claeys nog. “Indien nodig doen we ook aanhoudingen en nemen we contact op met het parket. Vorig jaar is dat ook gebeurd met een minderjarige uit Opwijk.” Burgemeester Claeys benadrukt wel dat het niet enkel om repressie gaat. “We hebben ook gesprekken met de betrokken ouders en we voelen dat ze het ter harte nemen.”