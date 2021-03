"Dit is een échte blunder":  consternatie over notities Nederlandse regeringsvorming die "op straat" komen te liggen

Ook andere parlementsleden vinden dat dit echt niet kan. "Want het is niet de taak van een verkenner om te gaan over individuele posities binnen een kabinet", zegt Marleen de Rooy, politiek journalist bij de Nederlandse omroep NOS. "De regeringsvorming moet gaan over inhoud, niet over wat doen we met dit lastige Kamerlid? Vooral niet in dit prille stadium van de verkenningen."

Beluister hier het gesprek met Marleen de Rooy in "De wereld vandaag" (de tekst gaat hieronder door):