Ook recyclageparken vanaf zaterdag op afspraak: "Kom komende dagen niet massaal af"

DDS-Verko is de afvalintercommunale die werkt in 9 Oost-Vlaamse steden en gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen. Ze heeft 10 containerparken en 2 kringloopwinkels. "Vanaf zaterdag moet je voor alle niet essentiële winkels een afspraak maken, dus ook voor de kringloopwinkels", zegt Anika Buyst van DDS-Verko. "Voor de containerparken werkten we al op afspraak, behalve op woens- en donderdagen. Dus het zou wel eens kunnen dat mensen vandaag nog snel zonder afspraak al hun overtollig afval willen komen deponeren in onze containers. Maar we roepen iedereen op om dat alleen te doen als het echt nodig is, als het dus om een essentieel bezoek gaat. Anders zal er veel te veel volk in onze containerparken zijn, en dat is nu niet de bedoeling. Zo geven we het coronavirus vrij spel."