Vlaamse overheid geeft groen licht voor Project Broeklin, maar met voorwaarden

Projectontwikkelaar Uplace reageert tevreden op de toekenning van de omgevingsvergunning. "De vergunning is het resultaat van 2 jaar intensief overleg met alle stakeholders. Er werd maximaal rekening gehouden met de belangen en bezorgdheden van alle betrokkenen", klinkt het in een persbericht. "We gaan een nieuwe ecologische standaard zetten. We investeren 500 miljoen euro in de switch van een lineaire naar circulaire economie, en dat op grote schaal", aldus Uplace-CEO Jan Van Lancker.