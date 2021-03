"De maatregelen zijn niet nodig. De cijfers kloppen niet!" De nieuwsombudsman antwoordt

De redactie stelt de cijfers zelf niet op, maar publiceert de cijfers die Sciensano naar voren schuift. Maar sommige mensen gaan in de meer ruwe cijfers van Sciensano grasduinen. Bijvoorbeeld in de dagcijfers. Sciensano gebruikt die dagcijfers niet meer omdat ze soms uitschieters hebben die gewoon niet signifcant zijn. Uit zulke uitschieters in positieve of negatieve zin kan je dus weinig afleiden. En nog altijd wordt er wel eens geroepen: "We vinden alleen maar meer besmettingen omdat we meer testen." Er wordt meer getest, maar we vinden ook naar verhouding meer besmettingen op dit moment.