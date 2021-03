"Hersenmist" na coronabesmetting: kan het virus ook doordringen in het brein? En wat doet het daar dan? 

De vraag is niet alleen òf het virus kan doordringen tot in de hersenen. De vraag is ook: als het tot in de hersenen geraakt, wat doét het daar dan?

Ook op die vraag hebben we nog geen duidelijk antwoord. "Als je kijkt naar de hersenscans van covidpatiënten, dan lijkt het coronavirus geen massale vernietiging aan te richten in de hersenen", zegt Paul Boon. "Bij infectie met het rabiësvirus en het herpes-simplexvirus is er vaak wél grote schade.”

Toch zou het kunnen dat het virus bij sommige patiënten de hersenen binnendringt en vervolgens beschadigt. Boon vindt het vooral opvallend dat veel patiënten smaak- en reukverlies ervaren, in combinatie met geheugenproblemen. "Ik vind dat een bizarre situatie, want de geheugencentra zijn nauw verbonden met hersengebieden die instaan voor de reukzin. Dat kan toeval zijn, maar het is eigenaardig.”