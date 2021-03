Wat ligt er op het vastgelopen schip in het Suezkanaal? Illustrator uit Gent: "Mijn boeken liggen daar op!"

Het schip met de naam Ever Given is gigantisch groot met 20.000 containers erop. In een ervan liggen dus de 3.000 boeken van de illustratrice, een miniem deeltje maar. Het schip voer vanuit China naar de haven in Rotterdam. De boeken zijn in China gemaakt om een specifieke reden: "De meeste boeken worden gedrukt in Europa", legt Mouton uit. "Maar in speciale gevallen moet het uit China komen. In dit geval is het een kartonnen babyboek, en daar zijn ze in China in gespecialiseerd, dus laat de uitgeverij het daar drukken."