Whoopi Goldberg schreef 30 jaar geleden (een beetje) filmgeschiedenis, met dank aan "Ghost" en… een joint

Whoopi Goldberg: "Iedere zwarte vrouw en haar moeder hadden intussen een auditie gedaan voor de film. Maar mij had nog niemand gebeld. Blijkbaar waren de producers niet geïnteresseerd in mij. Ja, dat deed pijn. Maar dan kreeg Patrick Swayze de hoofdrol en die vond het vreemd dat ik niet gecontacteerd was. Plots werd ik opgebeld door mijn publiciteitsagent: "Weet je nog die film waarvoor je géén uitnodiging krijgt. Wel, de regisseur en de hoofdacteur willen je nu wel zien." Blijkbaar dachten ze eerst dat mijn aanwezigheid bioscoopbezoekers zou afschrikken (Goldberg had na "The color purple"” matig gescoord met "Burglar" en "Fatal beauty", red). Maar Patrick vond me perfect voor de rol, ook al had ik hem nooit eerder ontmoet." (No Filter with Naomi, oktober 2020)

"Zes maanden heb ik moeten wachten vooraleer iedereen ermee akkoord kon gaan dat ik de rol kreeg en dat ze alle andere mogelijke kandidaten gezien hadden." (Vanity, februari 2016)

Regisseur Jerry Zucker: "Heel wat mensen plaatsten een vraagteken achter het feit dat ik in "Ghost" komedie en tragedie met elkaar mengde. Gelukkig kon ik rekenen op een briljante comédienne en actrice in mijn cast waardoor die 2 elementen perfect aan elkaar gelijmd werden: Whoopi Goldberg! Tijdens de kennismakingsscène tussen Oda Mae en Sam hadden we in de jurk van Goldberg een blaaspijp geplaatst om die wat meer volume te geven. Die gaf Whoopi nog meer energie om expressief te acteren. Maar hoe grappig ook, toch was de angst ook in haar ogen af te lezen. Ze bleef op elk moment geloofwaardig in haar rol. Een ongelooflijke acteerprestatie was dat. Whoopi, en Whoopi alleen, maakte Oda Mae tot wie ze in de film geworden is." (Entertainment Weekly, augustus 2020)