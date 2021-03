Taskforce kindergeneeskunde: "Kinderen nog altijd minder besmettelijk dan volwassenen, ook met Britse variant"

Nochtans zijn er nu veel kinderen die ziek zijn, maar als zij naar het ziekenhuis gaan, blijkt het om andere virussen te gaan die soms dezelfde symptomen als van corona vertonen, zegt Jonckheer. "Er zijn heel weinig kinderen ziek geweest tot januari, maar nu is er een enorme inhaalbeweging van die andere virussen bezig."

Maar corona blijft vrij beperkt bij de kinderen, ook nu de Britse - meer besmettelijke - variant dominant is geworden in ons land. "We zien wel dat die besmettelijker is, maar het is niet zo dat kinderen nu plots in verhouding veel meer besmettelijker zijn", zegt Jonckheer. Over baby's is nog niet zo heel veel geweten, "maar we weten intussen wel dat ze niet zo makkelijk verzorgers gaan besmetten."