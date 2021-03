Zo gaan onze winkels het "winkelen op afspraak" aanpakken

IKEA en Mediamarkt: "Klanten gaan verloren lopen"

Uiteraard zullen winkels ervoor moeten zorgen dat er niet te veel klanten tegelijkertijd in de winkel zijn. De capaciteit hangt af van de grootte van de winkel. Maar er is ook een maximum vastgelegd van 50 klanten tegelijk in één winkel, ongeacht de grootte van de winkel. Voor grote winkelketens zoals IKEA en Mediamarkt is dat nog altijd heel weinig.

Colombine Nikolay van IKEA vindt het jammer dat er opnieuw gesleuteld wordt aan de regels. "We hadden een oplossing gevonden die veilig en rendabel was met één klant per 20 vierkante meter. Dat werkte goed. Nu moeten we opnieuw bijschaven maar 50 klanten per keer in de winkel, dat is heel weinig. We hopen dan ook dat klanten vooral online gaan shoppen of dat ze gebruik maken van het click en collect systeem waarbij ze goederen op de parking kunnen ophalen."

Janick De Saedeleer van Mediamarkt verwoordt het stelliger. "Onze winkels hebben een oppervlakte van 1200 tot 6000 vierkante meter. Als je daar 50 mensen in laat winkelen, dan lopen die letterlijk verloren. Dat is geen leuk gevoel. Maar het kan niet anders." Ondanks het feit dat het niet rendabel is, zal Mediamarkt wel open blijven. "We zijn het aan onze klanten verplicht om kopen in de winkel mogelijk te maken. Voor grote aankopen hebben mensen nood aan het advies van onze verkopers. Al gaan we er ook wel vanuit dat mensen zelf sneller zullen kiezen voor online aankopen."

Mediamarkt is ook voorbereid om vanaf zaterdag te starten met een online reservatiesysteem. "We hebben een draaiboek klaarliggen waarin alle mogelijke scenario's staan. Ook dat van een reservatiesysteem. We zullen ervoor zorgen dat klanten online een afspraak kunnen maken."

Bij IKEA zijn ze nog niet zo ver. "We zijn op dit moment aan het bekijken hoe we het gaan aanpakken. De kans bestaat dat we zaterdag 27 maart gesloten blijven zodat we alles kunnen klaarmaken om vanaf maandag klanten op afspraak te ontvangen. Het is een uitdaging."

Kleine kledingwinkel: "Klanten blijven soigneren"

De Inspecteur polst bij Souâd Feriani hoe zij de nieuwe regels zal hanteren. Feriani is modeontwerper en heeft een eigen boetiek in het centrum van Hasselt. Ze probeert vooral positief te blijven. "Zakelijk gezien is dit een ramp. Maar we moeten er nu samen door. Ik ga vooral proberen op om zo veel mogelijk manieren mijn klanten te contacteren en hen te vertellen dat ze welkom blijven om aankopen te doen."

Een online reservatiesysteem heeft Feriani niet. "Dat is voor mijn winkel niet nodig. Klanten kunnen ons bereiken per telefoon, sms, WhatsApp, mail. We gaan altijd met hen kijken om een moment te vinden waarop ze kunnen langskomen. Winkelen en kleren passen moet vooral een leuke bezigheid blijven. En uiteraard gaan we proberen om klanten wat te groeperen, maar als er iemand langskomt om 10 uur 's morgen en dan nog iemand om 5 uur 's avonds, dan is het zo."

Feriani heeft ook al contact gehad met andere handelaren in de buurt. "We hebben een contactgroepje met de andere uitbaters in de straat. We gaan samen ook bekijken hoe we onze zichtbaarheid kunnen vergroten. We moeten hier samen door."

Schoenen Torfs: "Online reservatiesysteem is niet haalbaar

Wouter Torfs van schoenen Torfs laat weten dat een online reservatiesysteem niet haalbaar is. "We hebben voor al onze winkels een papieren agenda gekocht. Mensen kunnen naar de winkel bellen om een afspraak te maken. Na een week gaan we proberen om te werken met een algemeen reservatienummer."

De Inspecteur hoort van verschillende winkelketens dat ze ook kijken naar hun collega's in de buurlanden. In Nederland moet je nu al winkelen op afspraak. De ketens proberen uit die ervaringen te leren. Als is het nog afwachten in hoeverre de regels in ons land verschillen van die van Nederland. In Nederland moet je bijvoorbeeld minstens vier uur van tevoren een afspraak maken. Het zou best kunnen dat dat bij ons niet zo zal zijn.

H&M en Primark laten weten dat ze de situatie voorlopig nog even afwachten. "We gaan kijken wat het geeft. Er bestaat een kans dat we niet alle filialen zullen open houden. Als er te weinig volk is, dan is het niet rendabel om open te blijven."

Ook bij Flying Tiger is er de vrees dat winkels niet open zullen kunnen blijven. "De grote vraag is: hoe gemotiveerd zullen klanten zijn om effectief een afspraak te maken zodat ze kunnen shoppen. Ik heb er eerlijk gezegd mijn twijfels bij", zo vertelt Carl Maes. Hij is manager van Flying Tiger Vlaanderen.

De winkelketen is nochtans voorbereid op winkelen op afspraak. In december gebruikte Fying Tiger al een reservatiesysteem. "Toen konden klanten een uur voor openingstijd een afspraak maken of een uur na openingstijd. We deden dat om de eindejaarsdrukte op te vangen. Nu moeten klanten het voor elk uur van de dag doen en ik weet niet of dat zal aanslaan. Het is afwachten."