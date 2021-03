Zoutzuurlek bij brouwerij Duvel - Moortgat: mogelijk geurhinder, maar geen gevaar voor omgeving

Bij brouwerij Duvel -Moortgat in Breendonk (Puurs - Sint-Amands) is vannacht zoutzuur beginnen te lekken. Dat is een gevaarlijk, bijtend product en de brandweer kwam dan ook massaal ter plaatse. Er moest wel niemand in de buurt geëvacueerd worden, want metingen van de brandweer in de buurt bleken negatief. "Er is intussen geen gevaar meer", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) op Radio 2 Antwerpen.