Mechelen was 500 jaar geleden dé kostschool voor konings- en keizerskinderen uit heel Europa 

Geen betere plek dus dan Mechelen om een tentoonstelling over kinderen in de renaissance te organiseren. "We hebben enorm veel bruiklenen uit Europese collecties, zelfs van de Engelse Queen. Nagelbijtend hebben we het overlegcomité afgewacht. We zijn dan ook heel blij dat de expo kan doorgaan. Zij het met minder bezoekers dan anders", zegt Mareel.

Naast verschillende kindportretten van topschilders zoals Dürer kan je op de expo ook authentiek speelgoed van 500 jaar geleden zien. "We hebben bijvoorbeeld twee zeldzame en ongeschonden speelgoedriddertjes uit die periode. Ze moeten zowat de oudste ter wereld zijn. Er is ook een echt werkend kinderkanon met lont en buskruit. Ook het kinderharnas van Keizer Karel stellen we tentoon", vertelt curator Samuel Mareel. Achter de prachtige kinderportretten schuilt trouwens vaak een heel triest verhaal. "Edele kinderen werden op jonge leeftijd al uitgehuwelijkt aan elkaar. Die onschuldig ogende portretten waren dus bedoeld om gekroonde hoofden te overtuigen een politiek-diplomatieke alliantie aan te gaan."

Wie de tentoonstelling 'Kinderen van de Renaissance' zelf wil bezoeken, kan nog tot 4 juli terecht in het museum Hof van Busleyden in Mechelen. Reserveren is verplicht.

Onze collega's van "Het Journaal" maakten in onderstaande video een reportage over de tentoonstelling.