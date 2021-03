Hoe de discussie over de scholen alleen maar verliezers kent: terugblik op een bewogen politieke week

Vooruit-minister van Volksgezondheid Vandenbroucke liet daarna een veelbetekenend zinnetje optekenen: “Als er geen verstrengingen in het onderwijs komen, dan zullen we het elders moeten zoeken.”

Vorige week dinsdag liepen de coronacijfers hoog op. In de Wetstraat 16 liep het cijfer binnen dat er meer dan 280 ziekenhuisopnames waren genoteerd. Dat was de trigger om woensdag al een Overlegcomité te houden in plaats van vrijdag. Daarbovenop liep het aantal mensen op intensieve zorg fors op naar bijna 600 patiënten. Het is bekend dat als 1.000 mensen op intensieve liggen, de ziekenhuizen niet meer normaal kunnen functioneren, want dan is de helft van de capaciteit daar opgesoupeerd.

In de Kamer zei premier De Croo daarover dat de ziekenhuizen zo een triagecentrum dreigden te worden: “U kunnen we helpen, maar u niet, want er is geen plaats meer.”