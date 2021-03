Antwerpse gemeente Zwijndrecht wil deel zijn van Regio Waasland: “We werken beter samen met Oost-Vlaanderen”

Als je naar de kaart van Vlaanderen kijkt, lijkt het redelijk onlogisch dat Zwijndrecht deel is van de provincie Antwerpen, en binnenkort misschien ook de regio Antwerpen. “Het is historisch zo gegroeid”, weet Van de Vyver. “Oorspronkelijk was het hele gebied aan de linkerkant van de Schelde, waar de Schelde een grote bocht maakt, deel van Zwijndrecht. Dat is trouwens ook waar onze naam vandaan komt. In ons dialect zeggen we “Zwindrecht”, dat is een combinatie van de woorden “Zwin” en “Drecht” wat verwijst naar het water. Heel het gebied hier was van oorsprong een moerasachtig gebied. Toen de Waaslandtunnel en de voetgangerstunnel gebouwd werd, rond de jaren ’30, wilde Antwerpen dat we een deel van Linkeroever, Sint-Anneke, zouden afgeven aan de stad. Dat hebben we gedaan en we kregen dan een deel van Melsele in de plaats.”