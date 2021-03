Bijna helft van ouders gebruikt apps om schermgebruik van kinderen te controleren

Bezorgdheden over het gebruik van sociale media nemen toe bij kinderen boven 8 jaar, dat is de leeftijd waarop velen daar voor het eerst mee aan de slag gaan. Wanneer hun kinderen opgroeien, stellen ouders zich langzaam aan minder vragen.



Privacy is een dubbel verhaal. Er zijn weinig ouders die zich afvragen of het ok is dat er foto’s of video’s van hun kind online staan (19%) en welke gegevens hun kind online deelt (15%). Anderzijds vraagt ongeveer de helft van de ouders zich wel af hoe ze de privacy van hun kind mee kunnen bewaken.



Toch geven ouders zelf ook niet altijd het goede voorbeeld wanneer het om privacy gaat. 63% van hen plaatst zelf wel eens een foto of video van de kinderen online en bijna de helft van hen (45%) vraagt hier ook geen toestemming voor, vooral niet aan de jongste kinderen.