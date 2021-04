Boeren voeren actie in Kluisbergen voor hun bestaan: "Alle landbouwgrond is voor nieuwe bossen"

De plaats waar de boeren hun actie laten plaatsvinden is vrij symbolisch. Ze doen dat op de Hotondeberg in Kluisbergen, een plek waar nog een boerderij uit de 18de eeuw staat. In de streek rond Kluisbergen, Oudenaarde en Maarkedal zijn er plannen om 250 hectare extra bos in te plannen, zegt Reyntjens: "Mijn bedrijf is volledig omgeven door zoekzones die zijn aangeduid in het kader van die bebossing. Naast die 250 hectare is er ook nog 100 hectare Muziekbos. En kan er ook nog compensatie bijkomen van de N60."