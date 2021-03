Coronaboete voor studenten in hun tuin: "Ongrondwettelijk en te absurd voor woorden"

Voor kotstudent Lander was het gisteren even schrikken. Hij zat in zijn tuin met enkele vrienden toen ze plots een boete kregen van de politie. Nochtans ging alles er coronaproof aan toe. Maar volgens een besluit van de burgemeester mogen kotstudenten maar tot 10u 's avonds meerdere gasten ontvangen in hun tuin. Daarna kan er nog maar één gast aanwezig zijn.