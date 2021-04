Werkstraf voor twintigers die brand  stichtten in Villa Santa Maria in Liedekerke

Twee twintigers die in augustus vorig jaar brand stichtten in de leegstaande Villa Santa Maria in Liedekerke zijn veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Het vastgoedbedrijf dat van plan was appartementen te bouwen in het pand eist een schadevergoeding van 600.000 euro. Een deskundige zal nu moeten oordelen hoeveel de twee beklaagden zullen moeten ophoesten.