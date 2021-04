Brielpoortbrug over de Leie in Deinze is klaar: "Fietsers en voetgangers zullen nu veiliger kunnen winkelen in het centrum"

Aan de Brielpoortbrug is meer dan een jaar gewerkt. De Fietsersbond is blij dat de brug er eindelijk is. "Ik denk dat het vooral een voetgangersbrug zal worden," zegt Bruno Fernagut van de Fietserbond, "waarbij automobilisten hun wagen wat verder zullen parkeren, op de parking aan de Leie." Op die manier zullen er minder auto's in de Tolpoortstraat rijden of parkeren om dichtbij te kunnen winkelen.