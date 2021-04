Telefoon van Ieperse chocolatier staat roodgloeiend: "Omdat ze niet weten dat we een essentiële winkel zijn, willen ze een afspraak"

De telefoon staat roodgloeiend bij chocolatier Calinor in Ieper. Allemaal mensen die niet weten of ze een afspraak moeten maken om paaseitjes te kopen. Chocolatier Alain Grimonprez: "Vorig jaar zaten we in een gelijkaardige situatie. Toen was de verwarring groot en wisten we zelf niet of we tot de essentiële winkels behoorden. Nu is er wel duidelijkheid. Een afspraak maken bij ons is niet nodig. Wij blijven gewoon open. We roepen op aan de mensen om tijdig te komen, zodat er geen lange wachtrijen zijn. De laatste 3, 4 dagen voor Pasen zijn altijd een "rush", mensen beseffen dan plots dat ze nog niets voor de kinderen en kleinkinderen hebben voor Pasen. Da’s een boodschap die ik wil meegeven, ga tijdig, doe nu al je inkopen. Zo vermijden we dat er lange wachtrijen ontstaan."