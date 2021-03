Politie ontdekt zeldzame cocaïnewasserij in Arendonk: wat is het? En hoe gaan drugscriminelen te werk? 

De ontdekking van de cocaïnewasserij werd gedaan na informatie van de Nederlandse politiediensten. Vanmorgen is de FGP Antwerpen vervolgens binnengevallen met behulp van de speciale eenheden. Op de locatie en in de eerste uren na het onderzoek werden 11 mensen gearresteerd. Ze zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout voor inbreuken op de drugswetgeving in vereniging en criminele organisatie.



De loods in Arendonk was in verschillende compartimenten onderverdeeld om de cocaïne, die verwerkt is in textiel, er weer uit te halen en in blokken te persen. Er werd ook 51 kilogram cocaïne onderschept.

Werken via een cocaïnewasserij is een vorm van cocaïnesmokkel die in Nederland relatief veel voorkomt en al vele jaren bestaat, maar in België is het vrij uitzonderlijk.

