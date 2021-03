Conservatieve moslims demonstreren al twee dagen aan Engelse school omdat een leerkracht Mohammedcartoons toonde

Conservatieve moslims hebben voor de tweede dag op rij gedemonstreerd aan een school in Batley, in Engeland. De demonstranten nemen geen genoegen met de schorsing van een leraar. De man was geschorst door de school omdat hij in de les cartoons van de profeet Mohammed had getoond. Terwijl de betogers vinden dat dat nog niet ver genoeg gaat, hebben leerlingen een petitie gestart om de leraar te steunen.