Brussel wil meer darmkankers via testkits opsporen: "Poepsimpel, en het kan je leven redden"

"De colotest is beschikbaar voor alle mogelijke patiënten, zowel Franstalige als Nederlandstalige. Maar 12 procent van de mensen tussen 50 en 74 jaar in Brussel laat zich testen, wat veel te weinig is voor een kanker die zo vaak voorkomt en die in een vroeg stadium gedetecteerd kan worden", zegt gastro-enteroloog Magali Surmont. "Als je in Brussel woont kan je naar de apotheker gaan, je haalt zo’n gratis testset, voert die uit, stuurt die terug. Het is poepsimpel en het kan je leven redden."