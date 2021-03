Otter duikt op in Rivierenland: "Heel zeldzame en hoopvolle beelden"

In Rivierenland, de regio bij Mechelen waar Dijle, Nete, Zenne en Rupel naar de Schelde vloeien, is een otter gespot. Dat is heel uitzonderlijk, want het is 9 jaar geleden dat er nog een otter is gesignaleerd in de provincie Antwerpen. "Dat is hoopgevend nieuws, want de aanwezigheid van de otter is een maatstaf voor de staat van onze natuur", zegt Bart Vermylen van Regionaal Landschap Rivierenland.